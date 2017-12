Dit moet je weten over het weer voor, tijdens en na de jaarwisseling

Dan hebben we nog de wind die spelbreker kan zijn. Vooral in het westen waait het krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. Vanwege windstoten is het vooral met vuurpijlen dus echt oppassen geblazen. Niet voor niets is in Amsterdam een vuurwerkshow aangepast vanwege de sterke wind.

In het midden en oosten van het land waait het ook flink, maar wel minder hard dan in het westen: matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5.

Tot slot hebben we nog de temperatuur. Het wordt een heel zachte jaarwisseling. In het hele land is het 8 of 9 graden.

Zon op Nieuwjaarsdag

En dan het nieuwe jaar in. Later in de nacht vallen er op meer plaatsen nog enkele buien en daalt het kwik tot een graad of 6. Op Nieuwjaarsdag starten we met wat zon en nog een enkele bui. Het wordt 8 graden en het waait nog flink.

De nieuwjaarsduikers krijgen te maken met gevoelstemperaturen van 3 graden en het water is op de meeste plaatsen 7 of 8 graden. Later op de dag gaat het vanuit het zuidwesten weer flink regenen, maar die regen bereikt het noorden waarschijnlijk niet. De wind neemt af in kracht.