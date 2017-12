Politie wil vannacht met appgroepen opstootjes voorkomen

De politie hoopt met speciale WhatsAppgroepen opstootjes en vandalisme tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Op verschillende plekken in Midden-Nederland wordt dit jaar met de groepen geëxperimenteerd.

Via de appgroepen kunnen wijkbewoners rechtstreeks contact leggen met de politie, bijvoorbeeld als ze een groepje baldadige jongeren in hun buurt zien en vermoeden dat het weleens uit de hand kan gaan lopen.

In de politie-appgroepen zitten beheerders van verschillende buurtappgroepen. Zij geven informatie uit hun eigen groep door aan de politie, en andersom. Een aantal politiemedewerkers houdt het berichtenverkeer de hele nacht in de gaten en stuurt agenten op pad als dat nodig is. Speciaal voor de jaarwisseling zijn WhatsAppgroepen opgezet in Almere, Woerden, IJsselstein en Veenendaal.

"We hopen informatie te krijgen waar normaal de politie niet voor wordt gebeld, maar die wel relevant is", zegt initiatiefnemer Paul Wouters van de politie in Woerden. Vaak wordt de politie pas gebeld als het eigenlijk al te laat is: nadat een vechtpartij is uitgebroken of nadat een abri is opgeblazen met vuurwerk. "We willen juist proberen om dit soort dingen te voorkomen", zegt Wouters.

Drone

Woerden (52.000 inwoners) was vorig jaar de eerste gemeente waar een speciale oud-en-nieuw-appgroep werd opgericht. Aanleiding was de onrustige jaarwisseling het jaar ervoor, toen elf auto's in vlammen opgingen. De politie liep de hele nacht achter de feiten aan: op het moment dat agenten ergens aankwamen, kwam de volgende melding alweer binnen.

Daarom bedacht de Woerdense politie de WhatsAppgroep voor "buurtcoördinatoren", die de politie op de hoogte hielden waar mogelijke relschoppers uithingen. Groepjes jongeren konden zo van wijk tot wijk worden gevolgd. Tot hun eigen verrassing werden de jongeren meerdere keren gecontroleerd door de politie. Zelf dachten ze dat ze werden gevolgd door een drone.

Deze keer verliep de jaarwisseling rustig. Wouters: "Ik zal niet claimen dat het alleen door de appgroep kwam, maar die heeft er zeker aan bijgedragen. We hadden goed zicht op potentiële ordeverstoorders."

112

Omdat de populariteit van buurtapps het afgelopen jaar alleen maar is gegroeid, krijgt de politie tijdens de jaarwisseling nog meer "ogen en oren" in de wijk. In Woerden en IJsselstein zijn in totaal zo'n 85 groepen actief met in totaal 4000 leden. De buurtgroepen die in Almere meedoen aan het oud-en-nieuw-project hebben in totaal 1500 leden; hun tips over waar het mis dreigt te gaan komt via vijftien beheerders bij de politie terecht.

De politie benadrukt dat de appgroepen geen vervanging zijn voor alarmnummer 112. Initiatiefnemer Paul Wouters: "Het gaat om dreigende verstoringen van de openbare orde, dus juist die zaken waar je normaal gesproken de politie niet voor belt."