Vuurwerkshow Den Haag afgelast vanwege harde wind

De vuurwerkshow in de wijk Laakkwartier in Den Haag is afgelast. Volgens de gemeente is het te gevaarlijk om het evenement met de harde wind te laten doorgaan. Over de andere shows in Den Haag, in Scheveningen en op de Hofvijver, wordt later een beslissing genomen. Het Nationale Aftelmoment is dit jaar bij de Hofvijver.

Burgemeester Krikke vindt het voor de organisatoren jammer dat de show in Laakkwartier niet doorgaat. Ze hoopt dat de show volgend jaar wel weer kan doorgaan.

In Amsterdam wordt de vuurwerkshow op de Kop van het Java-eiland aangepast vanwege de harde wind. De kraan, waarmee het vuurwerk om middernacht wordt afgeschoten, wordt verlaagd van 60 naar 30 meter. Ook wordt er meer vuurwerk vanaf de grond afgeschoten.

De organisatoren, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, hopen dat de show met deze aanpassingen kan doorgaan. Als het vanavond nog harder gaat waaien, kan de hele show worden afgelast.

Erasmusbrug

Ook voor andere grote vuurwerkshows is het nog maar de vraag of ze volgens de planning kunnen verlopen. De wind trekt flink aan. De verschillende gemeenten houden het weer scherp in de gaten en beslissen later vanmiddag of er maatregelen genomen moeten worden.

Langs de kust wordt harde wind verwacht. Het nationale vuurwerk is traditiegetrouw bij de Erasmusbrug in Rotterdam.

Afgelast

In Belgiƫ hebben de gemeenten Oostende en Brugge besloten de vuurwerkshow af te gelasten. In Oostende is het hoogwater en worden rukwinden van 75 km/u verwacht. De politie vindt het niet veilig om de show te laten doorgaan.

In Brugge is het spektakel afgelast na een negatief advies van de brandweer. Andere steden beslissen later vandaag of het vuurwerk doorgaat.