Banden minstens 21 auto's lek gestoken in één straat

In de Tilburgse Nijverstraat zijn afgelopen nacht van minstens 21 auto's de linkervoorbanden lek gestoken. Het gaat daarbij om wagens die aan de linkerkant van de weg stonden geparkeerd.

Van één persoon is dat bij zijn beide auto's gebeurd, schrijft Omroep Brabant. En één auto heeft een lekke rechtervoorband.

Vannacht kreeg de politie een melding dat twee mensen autobanden aan het lek steken waren. De politie arresteerde iets na zessen vanochtend een 31-jarige Tilburger als verdachte.

Daarna ging de politie de buurt in om aangiften op te nemen. Maar bij een groot deel van de woningen deed niemand op dat vroege tijdstip open.

Een aantal autobezitters was later deze ochtend druk met het opleggen van de reserveband, vertelt een ooggetuige. "Maar de mensen met nieuwe auto's hebben geen reserveband. Die staan op straat met elkaar te overleggen over een pooltje, omdat ze vandaag nog de laatste boodschappen voor Oud en Nieuw wilden doen."