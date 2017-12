Uitzonderlijk zachte Oudejaarsdag en flink veel wind

In het Limburgse Ell was het vanochtend 13,4 graden en daarmee is sprake van een record. Sinds het begin van de metingen was het op Oudejaarsdag niet zo warm in Nederland.

Het vorige record werd gevestigd in 2006, toen het 13,3 graden was in Woensdrecht.

De gemiddelde temperatuur is vandaag 10 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Vooral in Noord-Holland en op de Waddeneilanden kan het tot het begin van de middag flink waaien. Het KNMI waarschuwt voor windstoten van 75 tot en met 90 kilometer per uur.

Vanuit het noordwesten trekken er vanmiddag buien over het land, richting zuidoosten. Daar regent het dan in de avond. Maar ook het westen krijgt dan te maken met meer regen.