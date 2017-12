'Nigeriaanse prins' opgepakt voor internetoplichting

Een e-mail van een Nigeriaanse prins die schrijft dat jij in een testament wordt genoemd en veel geld overgemaakt krijgt als je even je financiële gegevens doorgeeft. Je kent de mails wel en gooit ze natuurlijk altijd meteen weg, maar met dit soort oplichtingspraktijken slagen bendes er nog altijd in jaarlijks miljoenen euro's te stelen. In de Verenigde Staten is nu een man opgepakt die betrokken zou zijn bij de fraude.

Het gaat niet om een Nigeriaanse prins, maar om een man van 67 uit Slidell, Louisiana. Hij werd opgepakt na een onderzoek dat anderhalf jaar heeft geduurd. De Amerikaan zou als tussenfiguur hebben geopereerd en tienduizenden dollars hebben gestolen van nietsvermoedende slachtoffers.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Ook buiten de Verenigde Staten heeft de politie verdachten in het vizier.

Te mooi om waar te zijn

De politiechef van Slidell zei in een verklaring dat de arrestatie een waarschuwing moet zijn aan mensen die dergelijke mails ontvangen. "Als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook. Geef nooit persoonlijke gegevens door via de telefoon of e-mail en maak geen grote sommen geld over naar mensen die je niet kent."

Er zijn verschillende varianten van de oplichtingsmails. Er zijn ook gevallen bekend waarin slachtoffers naar Nigeria werden gelokt en daar werden vastgehouden en afgeperst.