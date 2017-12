Leraren kapen verkiezing: plofklas woord van het jaar

De overvolle 'plofklas' is voor de deelnemers aan de verkiezing van het genootschap Onze Taal en de NTR het woord van het jaar 2017. De keuze voor het relatief onbekende woord verbaast de organisatoren.

"Het was voor ons ook een verrassing dat dit een winnend woord was", zegt directeur Vibeke Roeper van Onze Taal. "We hebben natuurlijk veel onderwijsmensen in de achterban, daar is het wel een ding. En de verkiezing was in de tijd van de onderwijsdemonstraties, misschien dat dat heeft meegespeeld."

Plofklas kreeg een ongekend hoog percentage van de stemmen: 66. Op nummer twee en drie eindigden nepnieuws (13 procent) en genderneutraal (7 procent), werd vanavond bekendgemaakt in het programma De avond van taal op NPO 2, waarin Margriet van der Linden terugkeek op het afgelopen taaljaar. Het woord verbaasde ook haar. "Misschien zijn we MeToomoe?"

Het komt zelden voor dat een Woord van het Jaar met dergelijke cijfers wint. Brexit haalde vorig jaar 29 procent van de stemmen, rampvlucht had in 2015 voldoende aan 16 procent om te winnen. Plofkip kreeg in 2011 44 procent van de stemmen.