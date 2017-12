Jeugdjournaal Jaaroverzicht: Amelia was bij de aanslag in Manchester

Voor veel kinderen was de aanslag bij het concert van popster Ariana Grande het grootste nieuws van het jaar. Amelia van 12 was een van de honderden kinderen bij de aanslag in Manchester. Het had de mooiste dag uit haar leven moeten worden, maar het werd een nachtmerrie.

Presentator Lucas van de Meerendonk zocht Amelia op voor het Jeugdjournaal Jaaroverzicht. Ze vertelt dat ze haar herinneringen nog steeds probeert weg te drukken, maar dat ze er ook iets moois aan heeft overgehouden. Ze spreekt nu regelmatig af met kinderen die ook bij de aanslag waren. Dat zijn nu haar beste vrienden.