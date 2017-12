De jaarwisseling wordt zeldzaam warm, en nat

Deze jaarwisseling wordt waarschijnlijk de warmste ooit. Weeronline verwacht dat het op Oudjaarsdag 11 graden wordt op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Maar lekker wordt het volgens de meteorologen niet. De kans op regen is groot en het gaat stevig waaien. Een vuurpijl in een fles kan daardoor zomaar omwaaien.

In het recordjaar 2006 werd het in De Bilt op Oudjaarsdag 12,3 graden. Morgen ligt de temperatuur naar verwachting bijna een graad hoger. Het zou daarmee het zesde warmterecord van het jaar worden. Ook op 30 en 31 maart, 17 en 27 mei en 16 oktober lag de temperatuur hoger dan op die dagen in eerdere jaren. Met name in het zuiden, midden en oosten gaat het morgen langdurig regenen.

Vuurwerkdamp verdwijnt snel

Ook tijdens de jaarwisseling houden we het niet droog, denkt Weeronline. Bovendien staat er hoogstwaarschijnlijk een stevige wind. Het is dan ook onverstandig om vuurpijlen af te schieten uit lege flessen. Gevuld met water of zand is de kans dat ze omwaaien kleiner, tippen de meteorologen.

Voordeel van de wind is wel dat de vuurwerkdampen snel wegwaaien en we geen last zullen hebben van mist, zoals vorig jaar. Toen was het vuurwerk op sommige plaatsen, waaronder Rotterdam (het Nationale Vuurwerk), moeilijk te zien.

Lichtpuntje: tijdens de traditionele Nieuwjaarsduik is het ongeveer 9 graden. Er is dan zelfs kans op zon.