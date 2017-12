De Franse postbode als ouderenoppas

Ook in Nederland verandert het beroep van postbode. In februari van dit jaar maakte PostNL bekend dat postbezorgers naast het bezorgen van post ook andere klusjes gaan doen. Er lopen een aantal experimenten, zoals het opnemen van waterstanden en het controleren van de kwaliteit van wegen. In verschillende steden is ook aandacht voor ouderen. In Rotterdam houden de postbezorgers in de gaten hoe het gaat met oudere bewoners, in de proef 'Meld Isolement'.