'Gegijzelde bitcoinexpert vrijgekocht met bitcoins'

Een bitcoin-expert die dinsdag in Oekraïne was ontvoerd is weer vrijgelaten. Volgens persbureau Reuters is Pavel Lerner vrijgekocht met de munt waar hij zoveel van weet: de bitcoin.

Een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen het persbureau dat voor ruim 800.000 euro aan bitcoins is betaald voor de vrijlating van Lerner. Het is niet duidelijk door wie die betaling is gedaan.

EXMO Finance, de werkgever van Lerner, gaat niet in op de omstandigheden van zijn vrijlating. "Hij is nu veilig. Lichamelijk is hij in orde. Wel heeft hij last van de spanning", staat in een verklaring op de website van het bedrijf dat in bitcoins handelt.

De Rus Lerner, die een belangrijke analist is bij EXMO, werd dinsdag in Kiev ontvoerd door gemaskerde mannen.