Amerikaanse detectiveschrijfster Sue Grafton (77) overleden

De Amerikaanse auteur Sue Grafton (77) is overleden. De schrijfster van de Kinsey Millhone Alphabet-reeks leed al twee jaar aan kanker. Haar dochter Jamie meldt op haar Facebookpagina dat ze omringd door haar familie is gestorven.

"Hoewel we wisten dat dit eraan zat te komen, was het onverwacht en snel. Het ging goed met haar, tot de afgelopen dagen. Daarna is het hard gegaan", schrijft haar dochter.

De boeken in de beroemde detectivereeks over priv├ędetective Kinsey Millhone kregen hun naam op alfabetische volgorde. In 1982 verscheen het eerste deel A is for alibi, vertaald als A van alibi vertaald. In augustus verscheen Y is for Yesterday, dat is vertaald als Y staat voor....