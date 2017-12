OM onderzoekt dood van Ivana Smit in Maleisië

Het Openbaar Ministerie is een oriënterend onderzoek begonnen naar de dood van fotomodel Ivana Smit, die begin december in Maleisië overleed na een val van een balkon. Op basis van die oriëntatie, waarvoor het Nederlandse en Maleisische autopsierapport zijn opgevraagd, wordt bepaald of er een strafrechtelijk onderzoek komt.

Volgens de Maleisische overheid was Ivana's dood een ongeluk, maar aan die officiële lezing wordt getwijfeld. Zo vond de Nederlandse forensisch patholoog Frank van de Groot letsel dat niet alleen te verklaren is door de val van het balkon. De advocaat van de nabestaanden van Ivana, die eveneens de officiële lezing betwijfelen, vindt dat het Maleisische onderzoek naar de doodsoorzaak van de 18-jarige Smit opvallend snel is afgerond.

Haar oom, Fred Agenjo, die het woord voert namens de familie, spreekt tegen 1Limburg van een belangrijk besluit. "Dit is een eerste stap die we keihard nodig hebben. Al is het maar omdat zij het autopsierapport op gaan vragen. Iets wat ons als familie niet gelukt is."

Wanneer de resultaten van het oriënterende onderzoek worden verwacht, is nog niet bekend. Smit wordt zaterdag gecremeerd in Roermond.