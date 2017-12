België stopt met telegrammen STOP

Begin jaren 80 werden in België per jaar nog zo'n anderhalf miljoen telegrammen verstuurd en verzonden, maar begin 2010 waren dat er nauwelijks nog 50.000. Dit jaar werden er door Proximus nog zo'n 8000 telegrammen verstuurd en ontvangen.

Het allerlaatste telegram wordt vanavond om 21.29 uur verstuurd door de Belgische minister van Telecom. "Gelukkig nieuwjaar, bonne année 2018! Met dit laatste telegram komt einde aan een tijdperk. Bedankt Proximus", zo luidt het bericht.

Indruk maken

Ook in Nederland dreigde de telegramdienst te verdwijnen. KPN wilde er in 2001 van af omdat het niet kostendekkend meer was. Dagelijks werden nog maar zo'n 170 telegrammen verstuurd, vier jaar eerder waren dat er nog 550.

Het Groningse bedrijf Unitel zag er nog wel brood in en nam de dienst in augustus 2001 over. Het bedrijf verstuurt nog steeds tienduizenden telegrammen per maand, zegt de directeur. "Mensen versturen telegrammen vanwege de impact die ze hebben. Op je trouwdag ontvang je honderden kaarten, maar het maakt veel meer indruk als er iemand voor je neus staat met een telegram."

Beroemdste telegram

Het beroemdste telegram is waarschijnlijk wel het Zimmermanntelegram. Dat bericht werd in 1917 door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Zimmermann dubbelgecodeerd verstuurd naar de Duitse gezant in Mexico-Stad. De Britten wisten het bericht te onderscheppen en ontcijferden het bericht, dat neerkwam op een aanbod aan Mexico om de Duitse zijde te kiezen in ruil voor verloren delen van Texas, New-Mexico en Arizona.

Het was voor de Amerikaanse president Wilson reden om de Duitse keizer de oorlog te verklaren.