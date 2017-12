Aanhoudende protesten in Marokko om 'mijnen des doods'

In de Marokkaanse mijnstad Jerada wordt al dagen gedemonstreerd tegen de erbarmelijke leefomstandigheden. Enkele tienduizenden inwoners zijn de straat op gegaan om meer werk, economische ontwikkeling en betere gezondheidszorg te eisen. Voor vandaag is een algemene staking afgekondigd.

Jerada was een welvarende stad totdat de steenkolenmijn eind jaren 90 sloot. Volgens de overheid was die niet meer rendabel. "De streek is erg arm", zegt correspondent Willemijn de Koning. "Het gemiddelde inkomen van de bevolking is de helft van dat in een grote stad als Casablanca. Er is ook veel werkloosheid."

Sinds de sluiting van de mijn wagen honderden veelal jonge mannen hun leven door in de gesloten mijnschachten alsnog een karig inkomen te verdienen. Vorige week bleek nog maar eens hoe gevaarlijk dat is: twee broers verdronken toen hun schacht onder water liep.