'Zorg op termijn veel duurder door vrije zorgbureaus'

De toename van het aantal zorgbureaus zonder contract met een zorgverzekeraar leidt ertoe dat zorg op termijn veel duurder wordt. Dat zegt zorgeconoom Xander Koolman in een rapport over de opkomst van de vrije zorgbureaus.

Deze zorgbureaus zijn psychologen of thuishulporganisaties. Omdat ze geen contract hebben afgesloten met een zorgverzekeraar, vergoeden die vaak maar 75 procent van de behandeling in plaats van 100 procent.

In 2014 werkte 2,8 procent van de zorgaanbieders zonder contract, twee jaar later was dat percentage toegenomen tot 5. Vooral rijke mensen kiezen voor vrije zorgaanbieders.

75 procent

Volgens Koolman leveren die vrije zorgbureaus veel meer uren zorg dan organisaties die een contract met een zorgverzekeraar hebben. "Vrije zorgbureaus declareren bijna twee keer zoveel uren. Hoe meer uren zij maken, hoe meer inkomsten. Omdat de verzekeraar toch 75 procent vergoedt, lopen de kosten dan heel snel op", zegt Koolman in het NOS Radio 1 Journaal.

De rekening daarvan komt uiteindelijk terecht bij de premiebetaler. Maar om de zorg betaalbaar te houden en voor iedereen toegankelijk moeten de premies juist zo laag mogelijk blijven, zegt de zorgeconoom.