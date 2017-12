Twee Franse terreurverdachten opgepakt

Twee Franse terreurverdachten zijn vorige week gearresteerd. Bronnen zeggen tegen de krant Le Figaro dat ze vastberaden waren om een aanslag te plegen.

De politie pakte een 21-jarige man op vlak bij Lyon en een 19-jarige vrouw in de buurt van Parijs. Volgens bronnen bij justitie hadden ze contact met Islamitische Staat in Syriƫ of Irak. Ze zouden al mogelijke doelwitten hebben verkend.

Het lijkt erop dat de twee geen contact met elkaar hadden en los van elkaar een aanslag wilden plegen. De man zou van plan zijn om Franse militairen aan te vallen.