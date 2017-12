Doden bij brand in gebouw met restaurants en hotels in Mumbai

Bij een brand in een gebouw in het centrum van de Indiase stad Mumbai zijn zeker vijftien doden gevallen. De brand brak uit in een luxe restaurant op de bovenste verdieping en verspreidde zich razendsnel.

In het restaurant vatte het plafond van nep-bamboe vlam, waarna delen naar beneden vielen. De meeste doden stikten door de rook, meldt een Indiaas televisiestation. Onder de doden zijn elf vrouwen. Meer dan vijftig gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

"Mensen renden over me heen", schrijft een van de bezoekers van het restaurant op Twitter. "Ik kan nog altijd niet geloven dat ik het heb overleefd."

Het getroffen gebouw is Kamala Mills, een opgeknapt fabriekspand met restaurants, hotels en kantoren erin. De brandweer had meer dan vijf uur nodig om de brand te blussen.