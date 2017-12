Excuses Apple voor communicatie over trage oude iPhones

Apple heeft zijn excuses aangeboden voor de communicatie over trage oudere iPhones. Eerder deze maand zei het Amerikaanse bedrijf oudere toestellen bewust trager te laten werken, om te voorkomen dat ze vastlopen. Dat leidde tot veel kritiek.

Apple legde op 20 december op de site Techcrunch uit waarom oudere toestellen als de iPhone 6, 6s en SE na updates minder snel werken. De batterijen van deze toestellen zijn vaak verslechterd en daardoor zouden ze kunnen vastlopen. Om dat te voorkomen, laat Apple de smartphones iets minder snel werken.

"We merken dat sommige klanten het gevoel hebben dat Apple ze in de steek heeft gelaten", schrijft het bedrijf nu in een verklaring op de website. "We hebben nooit - en zullen nooit - bewust de levensduur van onze producten verkorten." Apple ontkent ook de oudere iPhones slechter te laten werken om de verkoop van nieuwe toestellen aan te jagen.

Volgens Apple kunnen oude toestellen weer sneller werken als de batterij wordt vervangen. De prijs daarvoor wordt als tegemoetkoming met meer dan 60 procent verlaagd. Ook geven iPhones na een update informatie over de staat van de batterij.