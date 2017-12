'Het is moeilijk om nog een miningcomputer te bemachtigen'

Hij minet op dit moment geen bitcoins. De machines die je daarvoor nodig hebt, zijn al even door de grote vraag moeilijk te krijgen. "Op dit moment is alles uitverkocht. Op de Nederlandse marktplaats worden ze aangeboden vanaf 4500 euro, terwijl ze in Amerika 2600 dollar kosten."

Wat hij heeft is een miner met vijf videokaarten. Daarmee kan hij zo'n beetje alle cryptomunten behalve bitcoins minen. De computer kostte hem 3000 euro. Daarnaast betaalt hij voor de stroom. Miningcomputers vreten namelijk elektriciteit. Die van Ivo verbruikt zo'n 450 watt, ongeveer evenveel als een handvol goede tv's. Dat kost hem 46 euro per maand.

Yes! of booooo?

Op een scherm naar zijn computer is een continue stroom van tijdcodes en cijfers te zien. Het zijn kleine verslagen van de pogingen van de computer om de ingewikkelde rekenpuzzels op te lossen. Staat het woord 'booooo' in het rood achter de regel, dan is de poging mislukt. Maar 'yes!' in het groen betekent dat hij geslaagd is.

Om echt wat te verdienen moet hij wel even geduld hebben. Elke 'yes!' levert hem een paar cent op. Alles bij elkaar verdient Ivo zo'n 200 euro per week. Over een half jaar is hij hopelijk uit de kosten.

Toch kan hij niet wachten om over te stappen op 'het echte werk': het minen van bitcoins. De veel krachtigere computer die hij daarvoor nodig heeft, hoopt hij binnenkort te kunnen kopen. Daarvoor heeft hij online een oproep geplaatst. Hij hoopt daar andere enthousiastelingen te vinden die samen met hem een computer van 10.000 euro willen kopen. Binnen twee dagen kreeg hij al acht reacties binnen.