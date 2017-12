Koreaanse oorlogstrofeeën na eeuw teruggevonden

De Amerikaanse marine heeft na een eeuw oorlogstrofeeën teruggevonden uit een conflict met Korea. Het gaat om vlaggen van anderhalve eeuw oud die werden buitgemaakt tijdens een strafexpeditie op het Aziatische schiereiland.

De vlaggen werden veroverd in de nasleep van een incident met de SS Sherman. Dat Amerikaanse oorlogschip werd in 1866 aangevallen door de Koreanen, nadat Amerika had geprobeerd het gesloten land tot handel dwingen, zoals eerder met China was gebeurd.

De Koreanen waren niet gediend van het machtsvertoon en waren bovendien bang dat de Amerikanen kwamen om te plunderen. Daarom werd het schip in brand gestoken en de 20-koppige bemanning vermoord.

Het incident wordt in Noord-Korea nog altijd gezien als een vroeg voorbeeld van de Amerikaanse imperialistische driften. Volgens de staatspropaganda was een voorouder van leider Kim Jong-un erbij betrokken, al ontbreekt daarvoor historisch bewijs.