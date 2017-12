Duitse multimiljardair en oprichter Media Markt overleden

Erich Kellerhals, Duits ondernemer en mede-oprichter van de Media Markt, is op Eerste Kerstdag op 78-jarige leeftijd overleden. Kellerhals bouwde in veertig jaar tijd zijn winkel in Beieren uit tot een van de grootste elektronicaketens ter wereld.

Met het concern vergaarde Kellerhals samen met zijn vrouw en zakenpartners een fortuin. De ondernemer gold als een van de rijkste mensen van Duitsland. Het Duitse zakenblad Manager Magazin schatte het vermogen van Erich en zijn vrouw Helga onlangs op ongeveer drie miljard euro.

De opkomst van Media Markt

Het echtpaar begon in 1963 met een bedrijfje dat fietsen en kolenkachels verkocht. Later stapten ze over op elektronische apparaten. Na eerst in Beieren negen winkels te hebben geopend, verspreidde het concern zich razendsnel over de wereld.

Momenteel hebben Media Markt en dochterbedrijf Saturn meer dan duizend vestigingen in vijftien landen, waarvan er 49 in Nederland staan. Tot kort voor zijn dood voerde Kellerhals een hevige strijd met aandeelhouders en topmannen binnen het concern. Naar verluidt zag hij niets in een webshop en online verkoop, die Media Markt in 2010 toch lanceerde.

Over zijn privéleven is weinig bekend. De multimiljardair leefde een teruggetrokken bestaan in de Oostenrijkse stad Salzburg.