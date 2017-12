Honden krijgen ruzie, baasjes ook: man neergestoken

Een ruzie tussen twee honden heeft in Sittard geleid tot een steekpartij. Daarbij is een 49-jarige man uit de Limburgse plaats gewond geraakt.

Bij het uitlaten kregen de honden het gisterenmiddag met elkaar aan de stok. Ook hun baasjes raakten daarna in gevecht. Een 37-jarige hondeneigenaar uit Sittard stak daarbij het baasje van het andere huisdier neer.

Het 49-jarige slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is geopereerd. Over zijn toestand is verder niets bekend.

Het is onduidelijk waarover de hondeneigenaren ruzie hebben gekregen. Volgens L1 maken de honden het naar verluidt goed.