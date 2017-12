Crimineel stel gepakt voor beroving bejaarden

De politie verdenkt een stel van zeker veertig berovingen bij bejaarden door het hele land. De verdachten zijn een 34-jarige man uit Rosmalen en een 31-jarige vrouw uit Den Bosch.

Het duo werd twee weken geleden op heterdaad betrapt tijdens een diefstal in Arnhem. De vrouw hield het slachtoffer aan de praat, ging het huis binnen en liet de deur op een kier. De man sloop daarna het huis binnen en sloeg zijn slag. Geld en sieraden werden gestolen.

"Het duo zocht vermoedelijk bewust weerloze slachtoffers uit, bijvoorbeeld mensen die moeilijk ter been waren. Zelfs was een slachtoffer blind", aldus de politie tegen Omroep Gelderland. Als de vrouw haar slachtoffers benaderde gaf ze zich meestal uit als schoonmaakhulp of medewerkster van de gemeente.

De politie begon in oktober een onderzoek naar het duo. In totaal zouden de man en vrouw voor enkele honderdduizenden euro's hebben gestolen. Ze zitten vast en zijn inmiddels verhoord.