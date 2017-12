Grootouders van Nederlandse IS-kinderen: haal ze op uit Syrië en Irak

Af en toe ontvangt ze een bericht. Even is ze dan gerustgesteld, maar een uur later komt de angst weer terug. In de zomer van 2014 vertrok de dochter van Linda (niet haar echte naam) samen met haar man en drie kinderen naar Syrië, naar het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat.

Naar schatting zitten nog zo'n tachtig Nederlandse kinderen vast in Syrië of Irak. Zij werden door hun ouders meegenomen of werden daar geboren. Hun ouders sloten zich aan bij IS of bij een andere groep in het strijdgebied.

De Nederlandse regering wil de kinderen niet helpen om naar huis te komen, dat is volgens de overheid de taak van de ouders. Grootouders in Nederland maken zich grote zorgen om hun kleinkinderen.