Paramilitaire politiemacht luistert voortaan naar Chinese leider

De Chinese leider Xi Jinping trekt het bevel naar zich toe over de zogenoemde Gewapende Volkspolitie. Dat is een paramilitaire politiemacht van zo'n 1,5 miljoen manschappen, die onder meer regelmatig wordt ingezet om protesten neer te slaan.

De Gewapende Volkspolitie valt per 1 januari onder de Centrale Militaire Commissie, waarvan Xi de voorzitter is. Die commissie stuurt ook het Volksbevrijdingsleger aan, de grootste strijdmacht ter wereld. Eerder had Xi al een officier van dat leger tot commandant benoemd van de paramilitaire politiemacht.

Back-up voor het leger

De paramilitaire macht is van oorsprong een back-up voor het leger, zegt correspondent Marieke de Vries. "Maar tegenwoordig wordt de Gewapende Volkspolitie vooral gebruikt om protesten neer te slaan en terrorisme te bestrijden. Zo is de dienst erg actief in de westelijke provincie Xinjiang, waar veel Oeigoeren wonen, een islamitische minderheid."

De Gewapende Volkspolitie wordt ook ingezet om de grens te bewaken of om de brandweer bij te staan.

Noodzaak

Er wordt geen officiële reden gegeven voor het besluit om de bevoegdheden te verleggen. Het Volksdagblad, de spreekbuis van de Communistische Partij, spreekt van de noodzaak van "een sterk leger". Maar het komt erop neer dat Xi Jinping, die ook al opperbevelhebber van het leger is, stelselmatig zijn machtspositie binnen de strijdkrachten versterkt.

Hij heeft sinds hij vijf jaar geleden aan het roer kwam al ingrijpende reorganisaties binnen het leger doorgevoerd, die erop waren gericht om de sterk verouderde structuur te moderniseren. Ook heeft hij veel geïnvesteerd in geavanceerde wapens.