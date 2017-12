Vrachtwagen sleurt Duitse politieauto mee, agente omgekomen

De Nederlandse politie had de Duitse collega's daarvoor gewaarschuwd. De truck, afkomstig uit Oekraïne, reed in Nederland op de A74 in het uiterste oosten van Limburg, waar geen op- en afritten zijn.

De Duitse agenten wilden de oplegger staande houden, maar de chauffeur reed in volle vaart op de politiewagen in en sleurde het voertuig zo'n tweehonderd meter mee. De agente is ter plekke overleden. De chauffeur is gewond.