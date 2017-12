Kanker voor het eerst belangrijkste doodsoorzaak vrouwen

In 2016 zijn in Nederland voor het eerst meer vrouwen overleden aan kanker dan aan hart- en vaatziekten, tot dan toe de meest voorkomende doodsoorzaak onder vrouwen. Vorig jaar overleden in Nederland in totaal 149.000 mensen, meldt het CBS. 45.000 van hen overleden aan kanker, 39.000 aan hart- en vaatziekten, dat is een verhouding van 30 procent tegen 26 procent.

Bij mannen is kanker al ruim tien jaar de belangrijkste doodsoorzaak. Bij vrouwen is het verschil overigens wel klein: 20.700 vrouwen overleden vorig jaar aan kanker, 20.500 aan een hart- of vaatziekte. 24.500 mannen overleefden kanker niet.

Rookgedrag

Vooral longkanker wordt vrouwen vaak fataal. De afgelopen twintig jaar is het aantal vrouwen dat aan longkanker bezweek meer dan verdubbeld, van 1900 in 1997 tot 4400 in 2016. Dat heeft te maken met het rookgedrag van enkele decennia geleden, schrijft het CBS. Longkanker is vrijwel altijd het gevolg van roken.

Ook borstkanker en darmkanker komen onder vrouwen veel voor in vergelijking met andere vormen van kanker. Van de mannen die aan kanker sterven, heeft een kwart longkanker.

In absolute cijfers neemt het aantal sterfgevallen aan kanker jaarlijks toe. Maar in relatie tot de bevolkingsgroei en de vergrijzing neemt dat aantal sinds eind jaren 80 naar verhouding juist af, vooral bij mannen.