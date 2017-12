Bouwkraan waait om en valt op appartementencomplex België

In de Belgische kustplaats Nieuwpoort-Bad is een bouwkraan omgevallen en op twee gebouwen terechtgekomen. Daarbij is een dode gevallen. Vier mensen raakten bij het ongeluk gewond.

De kraan viel om door harde wind. Een van de gebouwen waar hij op viel was een appartementencomplex. De drie bovenste verdiepingen zijn zwaar beschadigd.

Het gebouw is deels ontruimd, omdat onduidelijk is of de constructie van het complex nog wel stabiel is. De bewoners worden vannacht ondergebracht in een cultureel centrum.

Ook enkele auto's raakten beschadigd bij het omvallen van de bouwkraan.