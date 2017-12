Bedrijven verplicht om nu echt werk te maken van energiebesparing

Inspiratiebron voor de landelijke maatregelen is de aanpak van bedrijven in Gelderland. De provincie probeert daar in samenwerking met gemeenten bedrijven te verleiden energiebesparende maatregelen te nemen.

Onder andere ondernemersverenigingen bieden een bedrijfsscan door een energie-adviseur aan. Die helpt bedrijven om à la carte maatregelen te nemen om energie te besparen. Mocht een bedrijf te weinig geld hebben voor de investering, dan kunnen ze gebruikmaken van aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Als bedrijven niet op dat aanbod ingaan, krijgen ze de inspectie op hun dak en wordt energiebesparing afgedwongen.

Wortel-en-stok-methode

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA) van de provincie Gelderland noemt dit de wortel-en-stok-methode. "Bedrijven moeten echt aan de bak. Het is te gek om los te lopen dat een wet die al vanaf 1993 geldt, 25 jaar na dato nog steeds slecht wordt nageleefd. Als we dat op alle terreinen zouden toelaten, wordt deze samenleving echt een zooitje en een rommeltje."

De gedeputeerde is namens alle provincies ook betrokken bij de naleving van de afspraken uit het Energieakkoord. Hij schuift in die hoedanigheid aan bij de commissie die onder leiding van Ed Nijpels toeziet op de voortgang en uitvoering van het akkoord.

Levert ook geld op

Als alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen hun verplichtingen zouden nakomen, betekent dat een flinke investering, maar ook een lucratieve opbrengst. Nijpels sprak eerder over een investering van 900 miljoen euro en een jaarlijkse opbrengst, na afbetaling, van 400 miljoen euro.

Overheden en werkgeversorganisaties zijn het grotendeels eens over aanscherping van de wetgeving. De plannen worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en in januari naar buiten gebracht.