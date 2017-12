Video: anderhalve meter Kerstsneeuw in Amerikaanse stad

Ze zijn wel wat sneeuw gewend in de Amerikaanse stad Erie, aan het gelijknamige meer op de grens met Canada. Maar de hoeveelheid die daar op beide Kerstdagen viel, is zelfs voor Erie een record: zo'n anderhalve meter.

Door een storm viel op eerste kerstdag al ruim 80 centimeter sneeuw. Gisteren kwam daar nog meer dan 60 centimeter bij. En het einde is nog niet in zicht: voor de komende dagen is er nog meer sneeuw voorspeld.

Inwoners kunnen niet veel anders dan sneeuwruimen. Voor wie dat niet van plan is, is binnen blijven het advies.