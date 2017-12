Het Kerstbomenasiel redt je boom voor een tientje

Had je dit jaar eindelijk eens een kerstboom waarvan de naalden niet al voor Kerst zijn uitgevallen? Of een die mooi vol was, zonder kale plekken? Dan kun je je boom een tweede leven gunnen, bijvoorbeeld bij het Kerstbomenasiel in Leiden.

Sinds 2011 helpen vrijwilligers gebruikte kerstbomen daar de zomer door. Eind november kan de rechtmatige eigenaar zijn exemplaar voor een tientje weer ophalen. "Zo kunnen mensen hun boom meerdere jaren recyclen", vertelt Van Dam.

Dit jaar gingen zo'n 150 bomen terug naar hun eerste eigenaar. "Het grootste deel daarvan is eerder langsgebracht door mensen uit de buurt", vertelt Van Dam. "Na de feestdagen leveren mensen hun boom bij ons in. Vaak zijn dat ouders met kinderen, of oudere stellen. Als ze willen, mogen ze hem zelf in de grond zetten."

Weesbomen

De rest van de bomen is door vrijwilligers gered van de ondergang. "Dat zijn onze 'weesbomen', die we zelf van straat hebben geplukt. Als ze gezond genoeg zijn, nemen we ze mee en planten we ze in onze tuin." Door het jaar heen houden de vrijwilligers het gras rondom de bomen kort. "En we geven ze water als dat nodig is", voegt Van Dam toe.

Een jaar later is het zover: de eigenaar levert zijn nummertje in en mag de boom ophalen. Dat is altijd spannend, vertelt ze. "We weten niet hoe de bomen er na een jaar uitzien. Sommige krijgen een apart model, zoals een heel lange nek, of een uitgedund midden."