Twaalf jaar cel voor gewelddadige overvallen op bejaarde vrouwen

Een 31-jarige man uit Den Haag heeft twaalf jaar cel gekregen voor een serie woningovervallen en straatroven op bejaarde vrouwen in Amsterdam en Diemen. Die straf ligt veel hoger dan de eis. De officier van justitie had zes jaar en tbs geƫist.

De Hagenaar ging met twee minderjarige neven op dievenpad en ze kozen daarbij hoogbejaarde vrouwen als slachtoffer. Bij de woningovervallen deden ze zich voor als pakketbezorger. Zodra de vrouwen hun voordeur openden, drongen de overvallers met geweld het huis binnen.

In februari dit jaar overvielen de drie zo een 95-jarige vrouw in Diemen en de volgende dag een 86-jarige vrouw in Amsterdam. Volgens de officier van justitie zijn de vrouwen door het geweld getraumatiseerd. Ze raakten niet alleen gewond bij de overval, maar zijn ook angstig geworden.

Herkend door ex-schoonmoeder

De drie daders liepen tegen de lamp doordat een van de slachtoffers, de voormalige schoonmoeder van de Hagenaar, haar ex-schoonzoon herkende.

De twee neven zijn ook veroordeeld, allebei conform de eis. Eentje kreeg een jaar cel en voorwaardelijke oplegging van jeugd-tbs. De andere jongen kreeg een gevangenisstraf van een jaar, waarvan 241 dagen voorwaardelijk.