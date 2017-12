Inspectie: met bijna een kwart van onderzocht vuurwerk is iets mis

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het hele jaar weer legaal consumentenvuurwerk getest en daaruit blijkt dat 22 procent van de onderzochte artikelen ondeugdelijk is. Het kan omvallen, weigeren of voortijdig ontploffen.

Het geteste vuurwerk viel vooral vaak om en er kwamen brandende delen naar beneden dwarrelen. Dat bleek ook vandaag nog eens bij een ILT-test op de Maasvlakte.

De ILT controleert of het consumentenvuurwerk voordat het op de markt komt, voldoet aan de Nederlandse en Europese veiligheidseisen. In totaal onderzocht de inspectie dit jaar 302 partijen vuurwerk die door Nederlandse importeurs uit China zijn gehaald. Het gaat om vuurwerk dat wel verkocht mag worden, maar waarvan de ILT al vermoedde dat er iets mee aan de hand was.

Dwangsom opgelegd

Bij meer dan een op de vijf artikelen werden tekortkomingen geconstateerd. Het afgekeurde vuurwerk mag niet worden verkocht en moet door de importeurs worden vernietigd. Doen ze dat niet, dan riskeren ze dat ze de dwangsom die hen is opgelegd, ook moeten betalen.

De uitslag van de ILT-tests komt overeen met resultaten van voorgaande jaren. Meestal schommelt het aantal ondeugdelijke onderzochte artikelen tussen de 20 en 25 procent.