Filedruk is dit jaar nagenoeg gelijk gebleven

De filedruk is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven vergeleken met vorig jaar. De druk, die wordt berekend door de lengte van de file te vermenigvuldigen met de tijdsduur, nam de afgelopen jaren steeds flink toe. Vorig jaar was er nog een toename van 12 procent, nu is de groei afgevlakt tot 0,6 procent.

Volgens de ANWB komt dit vooral doordat werkzaamheden op een aantal belangrijke knooppunten zijn afgerond. Zo is de verbinding tussen de A1 en de A6 bij Muiderberg dit jaar opengegaan, waardoor daar veel minder files stonden dan voorgaande jaren.

De VerkeersInformatieDienst (VID) zegt dat de stagnerende groei ook wordt veroorzaakt doordat automobilisten zich aanpassen aan de files en meer gespreid de weg op gaan.

De stabilisatie betekent niet dat het aantal files in het hele land is afgenomen. Op de wegen rond Utrecht, zoals de A27, A28, A12 en de A2, stonden juist meer files dan vorig jaar.

Terbregseplein

Het knooppunt Terbregseplein, op de A20 van Rotterdam richting Gouda, was in 2017 het drukste knelpunt. Daar nam de filedruk met ruim 21 procent toe ten opzichte van 2016, toen dat knooppunt nog op de derde plaats stond. De nummer 1 van vorig jaar, Zoeterwoude-Dorp op de A4, zakte dit jaar naar de tweede plaats. De derde stek is dit jaar voor de A20 richting Gouda bij Moordrecht, vorig jaar nog tweede.