Overlast door zware sneeuwval in delen van Engeland

Zware sneeuwval heeft in grote delen van Engeland tot overlast geleid. In het midden en zuidwesten van het land gebeurden veel ongelukken op de weg en meer dan 24.000 huishoudens zitten zonder elektriciteit.

Op de snelweg M1, een belangrijke verkeersader tussen Londen en Yorkshire, gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk waarbij een vrachtwagen betrokken was. Ter hoogte van Leicester is de weg in zuidelijke richting helemaal afgesloten.

Er staan lange files. Veel mensen gaan vandaag weer naar hun werk of gaan weer naar huis na de kerstviering. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend.

Zonder stroom

Door de sneeuw zijn ook veel elektriciteitsmasten beschadigd. Daardoor zitten in het midden en zuidwesten van Engeland zeker 24.000 huishoudens zonder stroom, meldt Sky News.

Ook is er op veel plekken overstromingsgevaar. Op zeker veertien plaatsen in het midden en zuidwesten is een waarschuwing afgegeven.

Het vliegveld van Birmingham was gisteravond enkele uren gesloten omdat de landingsbanen sneeuwvrij gemaakt moesten worden. Vliegvelden nabij Londen, waar vandaag nog veel sneeuw wordt verwacht, adviseren reizigers de vluchtinformatie in de gaten te houden.