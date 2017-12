Terugdringen aantal zelfmoorden in gevangenissen blijkt lastig

In gevangenissen hebben dit jaar tot nu toe elf gedetineerden zelfmoord gepleegd. Dat zijn er meer dan het jaar ervoor. Het aantal suïcides schommelt al jaren. Vorig jaar lag het op zes, de jaren daarvoor op veertien en elf.

Het personeel in gevangenissen probeert op allerlei manieren zelfmoorden tegen te gaan, bijvoorbeeld door gesprekken met individuele gedetineerden en door psychiaters in te schakelen. "We zijn alert op de signalen die gedetineerden uitstralen en op hun voorgeschiedenis", vertelt cipier René van de Penitentiaire Inrichting in Vught.