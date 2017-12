Veel dertigers klem: goedkoop huren lukt niet en kopen al helemaal niet

Veel mensen die op zoek zijn naar woonruimte klagen over het tekort aan huurwoningen voor middeninkomens. In een publieksonderzoek van de NOS en de regionale omroepen melden vooral dertigers en late twintigers dat zij het moeilijk hebben op de woningmarkt. Ze zitten op verschillende manieren klem: ze verdienen te veel voor een goedkope sociale huurwoning, maar kunnen geen betaalbaar koophuis vinden. Huurwoningen in de vrije sector zijn vaak veel te duur en voor een hypotheek is hun inkomen juist weer te laag.

De Eindhovense oud-burgemeester Van Gijzel, die is aangesteld om de bouw van goedkopere huurwoningen in de vrije sector aan te jagen, ziet ook dat juist deze groep klem komt te zitten. "Jonge mensen trekken naar de grotere steden, maar daar is geen plek voor ze. En dat moet snel veranderen, want deze mensen vormen de toekomst van de stad."

Van Gijzel schat dat er de komende tien jaar zo'n 200.000 huurwoningen bij moeten komen met een huur van 700 tot 1000 euro. "Dat is een enorme opgave. Een stad als Groningen bouwt nu 500 tot 800 woningen per jaar totaal. Dat zouden er zo'n 800 per jaar moeten worden alleen al voor deze middenhuur."

"Achterlijk hoge huur"

Meryl Ruiter (37) uit Nijmegen is een van de huurders die meededen aan het publieksonderzoek. Zij zoekt nog maar een paar maanden naar een huurwoning, maar merkt hoe ze tussen wal en schip valt. "Wij moeten het doen van één bovenmodaal salaris en vallen daarmee buiten de sociale huur. Particulier huren kunnen we ook niet, omdat de huren zo achterlijk hoog zijn dat we niet meer zouden kunnen rondkomen."

Voor haar partner en 4-jarig kind wil ze geen appartement met twee slaapkamers op zes hoog. En een huur van meer dan 1000 euro voor een huis vindt ze "echt belachelijk" .

Ruiter is aangewezen op de vrije sector met huren vanaf 710 euro per maand. Maar ze is bepaald niet de enige en deze zogeheten middenhuurwoningen zijn schaars. Woningen in de vrije sector kosten vaak meer dan 1000 euro per maand. De problemen zijn het grootst in de Randstad, Gelderland en Brabant, maar ze bestaan ook in steden als Groningen, Zwolle en Maastricht.

Het nieuwe kabinet is zich bewust van de nood en heeft aangekondigd prioriteit te geven aan de bouw van middenhuurwoningen, want de vraag naar dit type woningen blijft naar verwachting groeien de komende jaren. En het aanbod blijft achter bij de vraag.