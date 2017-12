'NIOD schrijft aquarel ten onrechte toe aan Hitler'

Onderzoeksinstituut NIOD heeft veel te snel geconcludeerd dat een aquarel die het dit jaar in handen kreeg door Adolf Hitler is gemaakt. De dichters Bart FM Droog en Jaap van den Born hebben zich erin verdiept en zeggen in een vraaggesprek met de Volkskrant dat het NIOD "ondeugdelijk en halfslachtig" onderzoek heeft gedaan.

Droog en Van den Born toonden vorig jaar aan dat het aan Hitler toegeschreven gedicht Denk' es in werkelijkheid van de hand van de dichter Georg Runsky was, die het schreef aan het begin van de 20e eeuw.

Rommelmarkt

De twee stellen nu dat de herkomst van de aquarel "volstrekt onduidelijk" is. Het werk werd onlangs door een vrouw geschonken aan het NIOD. Haar vader had het ooit voor 75 cent op een rommelmarkt gekocht. Het is gesigneerd door 'A. Hitler'. Maar volgens Droog en Van den Born zijn vrijwel alle toeschrijvingen van kunstwerken na 1945 aan Hitler, onjuist gebleken.

Het NIOD neemt de kritiek serieus, maar directeur Frank van Vree betwijfelt wel of er ooit definitief bewijs komt dat het gezicht op de Neutor in Wenen wel of niet door de nazileider is geschilderd. Eerder had het NIOD gezegd dat uit een eerste onderzoek geen aanwijzingen waren gekomen dat het om een vervalsing ging. Het instituut laat nog nader onderzoek doen, schrijft het op zijn website.