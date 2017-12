Bijzon(der) natuurverschijnsel China

Een bijzonder natuurverschijnsel in noordoost-China: aan de horizon waren drie zonnen te zien.

De zon had een kleinere zon aan zowel de linker- als de rechterkant, omgeven door regenboog-achtige halo's. Dit komt voor als de zon laag staat. Het zonlicht wordt gereflecteerd en gebroken door ijskristallen en gesplitst in verschillende kleuren. Dat geeft hetzelfde visuele effect als bij een regenboog. Het is alleen zichtbaar onder heel specifieke omstandigheden: ijskristallen moeten in een bepaalde stand op 6000 meter hoogte zonlicht reflecteren

Volgens NOS-weervrouw Willemijn Hoebert komt dit verschijnsel regelmatig voor, maar zie je meestal maar één bijzon. "Dat geeft een prachtig beeld. Ook in Nederland is dit fenomeen te zien, vooral bij zonsopgang en -ondergang, maar daarvoor heb je wel die ijle lucht met ijskristallen nodig."

Net als bijzonnen, zijn er ook bijmanen. Die worden veroorzaakt door het licht van de maan en zijn nog zeldzamer dan bijzonnen, omdat het licht van de zon veel feller is.