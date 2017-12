Deze psycholoog, dominee en huisarts maken zich zorgen over hoe druk we zijn

Psycholoog Appelo werkt in zijn praktijk met mensen in hun laatste levensfase. "Geluk heeft ook te maken met het leren verdragen van dingen die niet fijn voelen, het ervaren van ongeluk. Dat we, bij het ouder worden, ons realiseren dat niet alle spectaculaire plannen gerealiseerd worden en dat we desondanks gelukkig kunnen zijn."

Dominee Van Nieuwpoort sluit zich daarbij aan. "Het onder ogen zien van je beperkingen kan enorm helpen om je weg te vinden in het leven."

Afstand nemen

We nemen, dat is de algemene conclusie van de drie, veel te weinig tijd om stil te staan bij de zin en onzin van onze activiteiten. Geen tijd voor, we moeten door.

Van Nieuwpoort zegt in een preek dat de samenleving de tuin kwijt is, de plek om even tot rust te komen. "Ik probeer in mijn gemeente mensen kennis te laten maken met Bijbelteksten, of ze nou gelovig zijn of niet. Kennisnemen van teksten die je niet kent, kan heel verfrissend zijn. Je gaat ook het eigen leven in een ander perspectief zien en vragen stellen. Ben ik wel zo gelukkig in mijn werk. Het is inspiratie, er gebeurt echt iets."

Uit de jakkermodus

Martin Appelo heeft er in zijn praktijk de handen aan vol: "We moeten uit de jakkermodus zien te komen. Een deel van mijn therapie bestaat uit letterlijk 'ontmoeten', leren minder te moeten. Ik zet mensen even stil." Van Nieuwpoort ziet dat ook terug in de Bijbel: "De sabbat betekent letterlijk ophouden, even tijd voor rust. Daar is toentertijd goed over nagedacht".

Huisarts Barnhoorn probeert in zijn praktijk een gesprek aan te gaan met patiƫnten die stressklachten hebben. "Het heeft veel te maken met excellent willen zijn, aan alle normen voldoen, daarmee komen patiƫnten op mijn spreekuur. Ik ga het gesprek met ze aan met de bedoeling daar inzicht in te verschaffen. Meer rust inbouwen, minder moeten. Dat helpt beter dan een pilletje. Maar ik moet ook de hand in eigen boezem steken. Ook ik neem te weinig tijd om eens afstand te nemen en na te denken over waar ik mee bezig ben. Terwijl dat juist gelukkiger maakt"

En dominee Ad van Nieuwpoort heeft de meest concrete tip voor de komende dagen. "Lees een goed boek, een mooie roman. Geniet van iets moois, er gebeurt heel veel als je in een verhaal duikt."