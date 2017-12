Auto van dode vrouw in Tilburg gevonden

De auto van de vrouw die zaterdag dood werd aangetroffen in Tilburg is gevonden. Een agent zag de Opel Corsa van het slachtoffer vanochtend geparkeerd staan in het noorden van de stad.

De vrouw werd zaterdagavond door een voorbijganger gevonden in een steeg in de wijk Hoogvenne. Het is nog niet duidelijk waaraan de vrouw is overleden, maar de politie sluit een misdrijf niet uit. De komende dagen moet sectie op het lichaam uitsluitsel geven.

Volgens Omroep Brabant zijn forensisch onderzoekers en een speurhond op zoek naar sporen rond de vindplek van de auto. Een helikopter maakt luchtfoto's.

Zondagmiddag werd in Hoogvenne al uitgebreid onderzoek gedaan. Op minutieuze wijze werd toen in tuintjes, op daken en in rioolputjes naar sporen gezocht.