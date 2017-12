Zeeuwse politie zoekt chauffeur Sloveense truck na fatale botsing

De Zeeuwse politie heeft achterhaald welke vrachtwagen betrokken was bij het ongeluk waarbij twee weken geleden twee jonge kinderen omkwamen. De truck blijkt uit Sloveniƫ te komen.

De politie dient een rechtshulpverzoek in om te achterhalen wie de eigenaar is van de truck. Dat moet leiden tot contact met de chauffeur. Het kan vanwege de feestdagen en de ingewikkelde procedures "enige tijd duren", zegt een woordvoerder.

Wat precies de rol was van de vrachtwagen bij het ongeluk in Ritthem is nog onduidelijk. Vermoedelijk heeft de auto met daarin de slachtoffers en hun moeder vanaf de verkeerde weghelft eerst de vrachtwagen geraakt. Daarna botste de auto met het gezin frontaal tegen een auto waarin een 35-jarige bestuurder uit Middelburg reed.

Uitvaart

De uitvaart van de twee kinderen van 3 en 5 jaar was afgelopen zaterdag in Middelburg. De moeder heeft het ziekenhuis verlaten en kon erbij zijn. Haar fysieke herstel zal nog geruime tijd duren, meldt de politie.