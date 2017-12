Peruanen demonstreren tegen gratie voor oud-president

In steden in Peru zijn in totaal zo'n 5000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de gratie voor de zieke oud-president Fujimori. Veel critici zeggen dat president Kuczynski tot de gratie heeft besloten in een achterkamertjesdeal, die bedoeld was om zijn eigen hachje te redden. Kuczynski wordt zelf ook beschuldigd van corruptie.

Parlementariƫrs van een partij die geleid wordt door Fujimori's kinderen kwamen niet opdagen bij een stemming over een afzettingsprocedure tegen Kuczynski, waardoor die niet kon doorgaan.

De 79-jarige Fujimori werd afgelopen weekeinde van de gevangenis naar het ziekenhuis gebracht met een veel te lage bloeddruk en hartritmestoornissen. Hij was president tussen 1990 en 2000. Hij zit sinds 2009 een celstraf uit van 25 jaar voor corruptie en mensenrechtenschendingen bij zijn strijd tegen de Lichtend Pad-rebellen.