Roodharige Palestijnse 'heldin' (16) langer vast na veel gedeelde video

Wat er aan het incident vooraf ging, is niet helemaal duidelijk. Volgens het Israëlische leger waren er vanuit het huis stenen naar de militairen gegooid, waarna het leger de stenengooiers uit het huis haalde. Vervolgens zou Ahed Tamimi met enkele medestanders de militairen hebben belaagd met de bedoeling de situatie te laten escaleren.

Maar haar vader, de eveneens bekende activist Bassem Tamimi, heeft een andere lezing. Hij zegt tegen de Arabische nieuwszender al-Jazeera dat zijn dochter overstuur was omdat de militairen kort ervoor haar 15-jarige neef Mohammed met een rubberkogel in zijn hoofd hadden geschoten. Dat zou hij maar ternauwernood hebben overleefd.

Met blote handen

In de dagen na het incident werd de video veelvuldig op sociale media gedeeld, door zowel Palestijnen als Israëliërs. Palestijnen zien in Tamimi een verzetsheldin, die met blote handen twee zwaarbewapende militairen te lijf gaat. Linkse Israëliërs prijzen de kalmte van de militairen. Maar rechtse Israëliërs vinden het een schande dat de Tamimi's ongestraft de militairen konden belagen.

De Israëlische krant Haaretz vermoedt dat de Israëlische autoriteiten die rechtse critici tegemoet wilden komen door Ahed Tamimi vier dagen na het incident 's ochtends vroeg van haar bed te lichten. Later werden ook haar moeder, die vermoedelijk de video maakte, en Nour opgepakt. Ze zitten allen nog vast.

In een commentaar schreef Haaretz afgelopen zaterdag dat Tamimi moet worden vrijgelaten. "Ze is een populaire heldin geworden onder Palestijnen en ook wereldwijd. Elke extra dag dat zij vastzit zal haar imago versterken en Israël extra schade berokkenen", aldus de redactie. Volgens de krant had het leger juist aan respect gewonnen door Tamimi niet aan te pakken.

En: "Israël zal een hoge prijs betalen voor zijn agressie tegen dit meisje dat protesteert tegen de bezetting en dat slechts minimaal geweld gebruikte tegen vertegenwoordigers van het leger dat haar huis binnenviel en eerder haar neef levensgevaarlijk verwondde."

Propaganda

Ondanks haar jonge leeftijd heeft Tamimi als activiste al vaak de internationale media gehaald. Ze is al te zien op foto's uit 2011 en 2012. In 2015 probeerde ze samen met familieleden te voorkomen dat een Palestijnse jongen die stenen naar militairen had gegooid, werd gearresteerd. Met succes: een legercommandant bepaalde dat de jongen mocht gaan.

Een nichtje haalde in 2014 al op 8-jarige leeftijd het nieuws met video's die ze in de bezette gebieden maakte van demonstraties tegen de Israëlische bezetting.

Critici zeggen dat de familie Tamimi al jaren bewust kinderen inzet voor propagandadoeleinden. De meisjes zouden van jongs af aan op Israëlische militairen worden afgestuurd, met een camera in de buurt, om internationale verontwaardiging uit te lokken.

Ahed Tamimi wordt in Israëlische media ook wel 'Shirley Temper' genoemd, een combinatie van de naam van het Amerikaanse kindsterretje Shirley Temple en het Engelse woord voor 'drift' (temper).