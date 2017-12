Schaapherders in Duitsland worstelen met aanvallen door wolven

Tot begin deze eeuw was de wolf ook in Duitsland uitgestorven. Sindsdien is de populatie flink gegroeid. Schattingen lopen uiteen, volgens het Bundesamt für Naturschutz lopen er zo'n 150 tot 160 volwassen wolven rond in Duitsland.

Als je ook de welpen meetelt (die vaak jong sterven) komt 't op zo'n 650 dieren in totaal. Dat de populatie zo snel groeit, heeft te maken met het hoge aantal reeën en wilde zwijnen dat in de bossen van Duitsland rondloopt.

In Nederland zijn sporadisch berichten over wolven. RTV Oost schrijft dat een boer in Luttenberg vermoedt dat er een wolf actief is in de omgeving. Hij trof afgelopen weekend vier gewonde schapen en een dood schaap aan. Ook vandaag waren er meldingen over dode en gewonde dieren.