Navalny door kiesraad uitgesloten van deelname Russische verkiezingen

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny mag van de Centrale Kiescommissie niet deelnemen aan de Russische presidentsverkiezingen in maart. Veroordelingen, onder meer voor het verduisteren van een partij hout en het organiseren van politieke manifestaties zonder toestemming, breken Poetins grootste concurrent op.

De 41-jarige oppositieleider roept op tot een boycot van de verkiezingen. Hij noemt zijn veroordelingen politiek gemotiveerd. Volgens Navalny probeert de Russische regering zijn politieke ambities te dwarsbomen.

Gisteren werd bekend dat Navalny's kandidatuur lokaal genoeg steun had. In het voorgeschreven aantal van twintig Russische steden kreeg Navalny vijfhonderd steunbetuigingen voor zijn nominatie. Dat was de eerste drempel voor deelname. Daarna had Navalny nog een miljoen handtekeningen moeten vergaren om verkiesbaar te mogen zijn.

Dat alles is mits de Kiescommissie een uitzondering zou maken en zijn veroordelingen door de vingers zou zien. Maar dat is niet gebeurd.

Weinig kans

Hoewel Navalny de grootste concurrent van Poetin wordt genoemd, had de bekendste oppositieleider waarschijnlijk weinig kans gemaakt op het presidentschap.

Volgens peilingen zou Poetin, die meedoet als onafhankelijk kandidaat, de verkiezingen makkelijk winnen. De partij Verenigd Rusland heeft eergisteren aangekondigd "alle mogelijke steun" te geven aan Poetin, die gaat voor een nieuwe termijn van zes jaar.

Poetin was van 31 december 1999 tot 2008 president, daarna premier en sinds 2012 weer president.