OM: definitief geen opzet bij ongeluk Stationsplein Amsterdam

Er is definitief geen sprake van opzet bij het ongeluk op het Stationsplein in Amsterdam, waarbij in juni zeven mensen werden aangereden. De bestuurder had een te lage suikerspiegel, waardoor hij praktisch buiten bewustzijn was.

De politie zei eerder al dat de 45-jarige Amsterdammer een hypo had en daardoor niet wist wat hij deed, maar het Openbaar Ministerie vroeg een medisch deskundige om extra onderzoek te doen. Die concludeert nu hetzelfde. Het OM gaat bekijken of er nog wel een rechtszaak moet komen.

"Dat moeten we gaan beoordelen, maar we gaan daar niet lang mee wachten. We willen daar wel zo snel mogelijk een oordeel over geven. Ten aanzien van de slachtoffers, maar ook ten aanzien van de maatschappij", zei hoofdofficier van justitie Hofstee tegen de lokale omroep AT5.

Aanslagen

De aanrijding op het Stationsplein was 's avonds om negen uur en veroorzaakte veel onrust vanwege recente aanslagen. Maar al na een uur liet de politie weten dat er vrijwel zeker geen sprake was van opzet.

Van de zeven gewonden belandden er enkelen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.