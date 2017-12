In Amsterdam zijn gisteravond rijdende treinen bekogeld met zwaar vuurwerk. Een van de treinen is daarbij geraakt. De machinist is zo geschrokken dat hij zijn rit niet kon vervolgen.

ProRail noemt het "een volkomen idiote actie", die tot gevaarlijke situaties had kunnen leiden. "De machinist waakt over de veiligheid van de passagiers. Als hij zo schrikt dat hij een sein mist, kan dat ongelukken veroorzaken", zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder.