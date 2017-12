Horecaondernemers weten niet meer waar ze het personeel vandaan moeten halen. Het aantal vacatures is in drie jaar tijd verdubbeld tot ruim 18.000. Vooral aan koks is een groot tekort. Koninklijke Horeca Nederland schat dat er 6000 vacatures voor koks zijn.

Ook Dick van Ostaden van Boshuys Hermitage uit Oisterwijk zat met een vacature die hij niet gevuld kon krijgen. "Voor mijn restaurant had ik dringend een souschef nodig. Die was niet te vinden. Een kennis kende een Spaanse kok die heel goed was, maar door de crisis in eigen land geen baan kon krijgen. In november vorig jaar kwam de Spaanse kok drie dagen kennismaken, en twee maanden later ging hij fulltime aan de slag. Inmiddels heeft hij zich opgewerkt tot chef-kok."

Van Ostaden denkt dat het personeelstekort in de horeca vooral wordt veroorzaakt door een veranderende mentaliteit van het personeel. "Als ze 30 jaar zijn en een gezinnetje hebben, dan willen ze niet meer elke avond en elk weekend aan het werk zijn. Er liggen banen voor het oprapen waarbij dat niet meer hoeft. Dus kiezen ze daarvoor."

K.U.S.

De Spaanse kok is volgens Van Ostaden een uitkomst. Zelf heeft hij nu vier Spanjaarden in de keukenbrigade. En voor andere horecaondernemers heeft hij inmiddels nog dertig Spaanse koks naar Nederland gehaald.

"Het is een gat in markt. Mijn Facebookpagina K.U.S. (Koks uit Spanje) wordt al gevolgd door 7700 mensen. Er komen cv's binnen om van te dromen, zo veel ervaring." Probleem is wel dat Van Ostaden het er een beetje bij moet doen. "Als het zo doorgaat, wordt het een serieus bedrijf en moet ik het anders gaan aanpakken. Daar denken we nu over na."

De Spaanse koks tekenen een contract voor minimaal een jaar. De chef-kok bij Boshuys Hermitage heeft inmiddels een Nederlandse vriendin en heeft bijgetekend.